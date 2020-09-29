الدوري الإنكليزي.. ليفربول يحافظ على العلامة الكاملة بفوزه على آرسنال

2020/09/29 | 01:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصلت انطلاقة حامل اللقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، ليفربول، القوية، وأسقط ضيفه آرسنال بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، على ملعب "أنفيلد" في ختام وقمة المرحلة الثالثة، الاثنين.

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