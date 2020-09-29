2020/09/29 | 02:12 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 | 02:00 صباحاً | عدد القراءات : 15

طعمة: ندين الفعل العبثي الذي استهدف عائلة آمنة في الرضوانية بقصف صاروخي

أدان رئيس كتلة النهج الوطني النائب عمار طعمة الفعل العبثي الذي استهدف عائلة آمنة في الرضوانية بقصف صاروخي

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وقال في بيان "ندين الفعل العبثي الذي استهدف عائلة آمنة في الرضوانية بقصف صاروخي في تصرف يكشف عن استخفاف شديد بأرواح الموطنين الأبرياء وأمن المجتمع" .

واكد على حقيقة بارزة ان حرمة النفوس البريئة وصيانتها وتجنب تهديدها او الإضرار بها من اوضح احكام الاديان السماوية والعقل والفطرة الإنسانية السليمة.

وطالب جميع السلطات والقوى السياسية باتخاذ الخطوات المسؤولة في حماية امن المواطنين الأبرياء ومنع تكرار هذه الأفعال المجازفة بارواح الآمنين.

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