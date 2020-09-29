اربع فوائد سحرية للجزر تعرف عليها

2020/09/29 | 02:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

الجزر من أفضل الأغذية ويوفر العديد من الفوائد الصحية، فما أبرز فوائده؟ وهل يمكن استخدامه في المساعدة بعلاج بعض الأمراض؟

تقول الكاتبة ماريا كولكيس، في تقرير نشره موقع "ني بوليم" الروسي، إن الجزر غني بمركبات "الفلافونويد"، والسكريات الطبيعية والألياف، كما أن الجزر يحتوي على فيتامينات "بي1″ (B1)، و"بي2″ (B2)، و"بي6″ (B6)، و"بي9″ (B9)، و"إي" (E)، و"دي" (D)، و"كيه" (K)، و"سي" (C).

والجزر من أفضل مصادر "البيتا-كاروتين"، وهو مضاد فعال للأكسدة، ويتحول "البيتا-كاروتين" في الجسم إلى فيتامين "إيه" (A).

وعرضت الكاتبة مجموعة من الأمراض التي يمكن لمن يعانون منها الاستفادة من الجزر، مع التأكيد على أن هذه النصائح هي عامة وللاسترشاد فقط، وهي ليست بديلا عن استشارة الطبيب.



لا تجرب أيا من هذه الوصفات قبل سؤال الطبيب وأخذ موافقته.

1-مشاكل الجهاز الهضمي

تقول الكاتبة إنه في حال المعاناة من مشاكل هضمية، فإن الجزر يتميز بخصائصه الملينة والطاردة للريح والمساعدة على الهضم.



ويعالج الجزر مشكلة الحموضة، والإمساك والانتفاخ، ويمكن تناول كمية من عصير الجزر مخلوطة بالعسل الطبيعي من أجل تحسين الهضم.

2-مفيد للبصر

تشير الكاتبة إلى أن الجزر غني بمادة "البيتا-كاروتين" التي يحولها الجسم إلى فيتامين "إيه" (A)، وهي مفيدة لتقوية البصر.



وينصح كل من يعانون من مشاكل في الإبصار بتناول أكبر كمية ممكنة من الجزر، خاصة في حالته الطازجة.

ولكن تجدر الإشارة إلى أن البيتا-كاروتين لا يمتصه الجهاز الهضمي إلا بحضور الدهون، ولذلك فإنه ينصح بتناوله مع السلطات التي تحتوي على الزيت أو المايونيز.

3-أمراض القلب والشرايين

تؤكد الكاتبة أن المواد التي يحتوي عليها الجزر تساعد على تقوية عضلة القلب وجدران الأوعية الدموية، وينصح بتناول عصير الجزر الطازج لمن عانوا مؤخرا من احتشاء عضلة القلب.

4- نزلات البرد والتهاب الحنجرة والحلق

يمكن شرب عصير الجزر للمساعدة في مواجهة نزلات البرد، ولالتهاب الحنجرة يمكن شرب خليط من عصير الجزر والعسل، وهو مفيد للتخلص من الأعراض المزعجة، بعد يوم أو يومين فقط من تناوله بشكل مكثف يصل إلى 6 مرات يوميا.

وتضيف الكاتبة أن التهاب الحلق أيضا يمكن تخفيفه من خلال غرغرة مشروب، يكون مزيجا من 100 مليلتر من عصير الجزر مع ملعقة من العسل المذاب في 100 مليلتر من الماء الساخن.

ختاما، نبهت الكاتبة إلى أنه يجب الحذر من الجزر بالنسبة لمن يعانون من بعض المشاكل في المعدة مثل التهاب وقرحة المعدة والاثني عشرية.

المصدر: الجزيرة نت

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