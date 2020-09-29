تصعيد في ناغورنو قره باغ.. 96 قتيلا خلال يومين من المعارك الدامية

2020/09/29 | 02:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استمرت المعارك الدامية بين القوات الأذربيجانية والانفصاليين الأرمن في ناغورنو قره باغ، الاثنين، في حين أعلن مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع طارئ لبحث التصعيد في المنطقة، الثلاثاء.

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