عيد مولدي: لحظة فرح.. - حسن أحراث

2020/09/29 | 03:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_أحراث يقترن العيد بالفرح، وطبيعي أن أفرح في عيد مولدي..



أفرح لفرح رفيقاتي ورفاقي وصديقاتي وأصدقائي وعائلتي..



أتقاسم الفرح مع صناع الفرح..



أشارك الحياة مع عشاق الحياة..شكرا لمن هنأني، وشكرا لمن تاه عني أو تناساني..لست أنانيا..



لست مثاليا..



لست بورجوازيا.."لست" أدري لماذا أجدني فرحا باستمرار، في سرائي وفي ضرائي.



فقلما تجتاحني نوبات حزن، لكنها لحسن حظي، نوبات عابرة.



أحزن لغيري أكثر مما أحزن لنف ......





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