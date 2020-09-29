أعراس الثعالب – 6 – - ربيع نعيم مهدي

2020/09/29 | 03:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ربيع_نعيم_مهدي للتذكير: الأحداث من نسج الخيال ولا علاقة لها بما حصل على أرض الواقع..(45)شكلت الساعة الرابعة مساءً نقطة تحولٍ في مسار الأحداث، إذ شهدت حدوث أول تعرضٍ شرس قادته كتيبة الدبابات لاقتحام أسوار الوزارة، تزامنت معه غارة جوية لإضعاف المقاومة التي كان ردها أشرس من المتوقع، فمحصلة خسائر الهجوم سجلت سقوط طائرة وتدمير دبابة، بالإضافة الى مقتل عددٍ من الجنود.في لحظات الهجوم لم يستطيع أحد إدراك ......





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