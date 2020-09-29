بمناسبة الذكرى السنوية الاولى لانتفاضة اكتوبر ! - عادل احمد

2020/09/29 | 03:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_احمد بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لانتفاضة أكتوبر! نحن نقترب من الذكرى السنوية الأولى لانتفاضة الجماهير المحرومة في العراق، انتفاضة أكتوبر.



ان مدة السنة الواحدة من بدء الانتفاضة والاحتجاجات الجماهيرية ، وتقديم مئات من الضحايا وآلاف المعاقين والجرحى ، والاعتقالات والتعذيب والإهانة بالكرامة الإنسانية، واغتيالات الناشطين وقادة و فعالي الاحتجاجات ..



يستحق التمعن والنظر الى ما قمنا به وم ......





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