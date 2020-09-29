الكاظمي: السلاح المنفلت {تحدٍ خطير}

2020/09/29 | 03:27 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد : الصباح

جدد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، التأكيد على أن الحكومة تواجه اليوم تحديا خطيرا يتمثل بالسلاح المنفلت الذي يهدد الأمن والاستقرار، لافتاً إلى أن الأجهزة الأمنية تعمل بقوة لفرض القانون وحماية المواطنين، وتعزيز أمن البعثات الدبلوماسية، وملاحقة الجماعات الخارجة عن القانون، في حين بحث، خطوات بناء ألف مبنى مدرسي جديد في عموم العراق.

وناقش الكاظمي، بحسب بيان لمكتبه، خلال استقباله وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو جويريني والوفد المرافق له، "تعزيز التعاون بين العراق وإيطاليا في مجال الأمن وتدريب القوات العراقية، وفي مجال الصناعة العسكرية"، معرباً عن رغبة العراق في تعزيز العلاقات الثنائية مع إيطاليا، وايضا مع التحالف الدولي، وأن يكون لإيطاليا دور في تهدئة الأوضاع بالمنطقة".



وأضاف ان "عصابات داعش الإرهابية ما زالت تشكل تهديدا حقيقيا في العراق من خلال خلاياها النائمة"، مؤكداً أن "القوات الأمنية تواصل عملياتها العسكرية والاستخبارية في ملاحقتها".

من جانبه، أكد وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني "حرص واهتمام حكومة بلاده بتعزيز التعاون مع العراق في مجال محاربة الإرهاب، الذي ما زال قائما ويهدد أمن العراق والمنطقة".

وعبّر وزير الدفاع الإيطالي عن "سعادته بالتعاون الثنائي، وأيضا على مستوى الناتو"، مشددا على "ضرورة أن تتوجه جهود المجتمع الدولي لدعم الحكومة العراقية، حيث عدّ نجاحها مهما لاستقرار المنطقة برمتها".

وخلال اجتماعه بعدد من المسؤولين الحكوميين المعنيين، أكد رئيس الوزراء أن عماد الحياة الكريمة للعراقيين يقف عند أهمية الارتقاء بواقع التعليم وتوفير البيئة المناسبة، والبنى التحتية، التي تعد من أولى المهام الأساسية لتطوير التعليم، ومن ضمن أهداف الحكومة ومسؤولياتها.

وعدّ الكاظمي أن التعليم السلاح الحقيقي الذي تتسلح به الأمم، الى جانب النظام الصحي، مشدداً على أن تكون خطة بناء المدارس شاملة لأنحاء العراق كافّة، مع التركيز على المناطق الريفية والقروية، التي يجب أن تكون لها حصّة مهمة من هذه الجهود، وأن يكون العمل على أولوية فك الاختناقات الحاصلة حالياً في استعمال الأبنية المدرسية.

واطلع رئيس الوزراء على عشرة نماذج من التصاميم الحديثة للأبنية المدرسية الألف الجديدة، التي تعتمد أفضل المواصفات العالمية بهذا الشأن، موجهاً بدراستها ومناقشة اختيار الأفضل والأنسب من بينها.

في غضون ذلك، وجه القائد العام للقوات المسلحة، بحسب بيان قيادة العمليات المشتركة، بـ"إيداع القوة الأمنية الماسكة لمنطقة حي الجهاد، وكل الجهات الأمنية المعنية في التوقيف، لتقاعسها عن أداء مهامها الأمنية، وستعاقب كل قوة تتقاعس وتسمح بمثل هذه الخروقات الأمنية، كما أمر بفتح تحقيق فوري بالحادث وملاحقة الجناة مهما كانت انتماءاتهم وارتباطاتهم لينالوا أشد العقوبات".

وشدد الكاظمي على "جميع الأجهزة الأمنية بضرورة تكثيف جهودها الاستخبارية في المرحلة الراهنة للحد من هذه الجرائم التي تروّع المواطنين، وأكد عدم السماح لهذه العصابات بأن تصول وتجول وتعبث بالأمن من دون أن تنال جزاءها العادل".

وكانت منطقة البوشعبان (البوعامر) قضاء الرضوانية في بغداد، قد استهدفت بصاروخي كاتيوشا طالا منزل أحدى الاسر الآمنة ودمراه بالكامل وتسببا باستشهاد خمسة أشخاص، (ثلاثة أطفال وامرأتين) وجرح طفلين، وقد تم تحديد مكان الانطلاق من منطقة حي الجهاد، بحسب بيان قيادة العمليات المشتركة.

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