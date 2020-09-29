2020/09/29 | 03:27 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد : الصباح

شدد رئيس الجمهورية برهم صالح، على الدور الإيجابي للعراق في مسار علاقاته الخارجية، ومنع التوترات المختلفة في التأثير في هذا المسار، مؤكداً اهمية دعم سيادة الدولة وأجهزتها الأمنية في فرض القانون وتوفير الامن والاستقرار للمواطنين.

وبحث رئيس الجمهورية، مع وزير الخارجية فؤاد حسين، بحسب بيان رئاسي، ابرز المستجدات السياسية في البلاد، وتم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة تعزيز سلطة الدولة وسيادتها في فرض القانون، وتطلع العراق نحو علاقات متينة مع محيطيه الإقليمي والدولي، مبنية على أساس المصلحة المشتركة للشعوب

والبلدان.

وناقش الاجتماع التطورات الأخيرة في البلد، والتأكيد على ضرورة حماية البعثات الدبلوماسية التي تقع مسؤولية أمن موظفيها وسلامة منشآتها على الجانب العراقي ضمن الالتزامات الدولية المعمول

بها.

إلى ذلك، اكد صالح، خلال استقباله مستشار الامن الوطني قاسم الأعرجي، أهمية دعم الدولة وتحقيق سيادتها في فرض القانون من خلال الأجهزة الامنية وبما يضمن الأمن والاستقرار في البلاد.

وبحث اللقاء أهمية تكثيف الجهود الأمنية والاستخباراتية في ملاحقة خلايا داعش الإرهابية، ومنع إعطاء أي فرصة للمتطرفين في زعزعة أمن المواطنين واستقرارهم.

بينما، تدارس رئيس الجمهورية، مع رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية أسامة النجيفي، تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، والتأكيد على ضرورة دعم الدولة وترسيخ سيادتها بما يحقق الامن والاستقرار، بالاضافة الى مناقشة ملف عودة النازحين.

وتم التأكيد أيضا، على أهمية تضافر الجهود لتهيئة الاجواء المناسبة لإجراء الانتخابات المبكرة وفق قانون انتخابي عادل ومنصف، يضمن التمثيل الحقيقي للناخبين، وتحقق شروط النزاهة والشفافية ومنع التزوير والتلاعب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يشيد بالدور الإيجابي للعراق في مسار علاقاته الخارجية) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية يشيد بالدور الإيجابي للعراق في مسار علاقاته الخارجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).