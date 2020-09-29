الشهر المقبل موعداً للتصويت على {جرائم المعلوماتية»

2020/09/29 | 03:27 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: عمر عبد اللطيف

أكدت لجنة الثقافة والسياحة والاثار النيابية، ان قانون جرائم المعلوماتية سيكون من اول القوانين التي سيصوت عليها البرلمان بعد استئناف جلساته في العاشر من الشهر المقبل.

وعد عضو اللجنة علي الحميداوي، لـ"الصباح"، "هذا القانون من القوانين المهمة التي يسعى مجلس النواب للتصويت عليه بعد قراءته للمرة الثانية ومناقشته".

وبين الحميداوي، ان "الاجواء مهيأة الان افضل من اي وقت سابق لتشريع القانون على الصعيد السياسي والاجتماعي والامني، كونه مهما جداً لبناء الدولة خلال المرحلة

المقبلة".

واوضح الحميداوي ان "المسودة الاصلية احتوت ملاحظات وفقرات كثيرة تحد من حرية الاعلام، مما اثار حفيظة الكثير من المراقبين والخبراء"، مبيناً ان "البرلمان اخذ بالملاحظات لتعديل القانون بما يحقق عدم التمادي في استخدام الحق والتاثير لاي طرف كان يستهدفه القانون".

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