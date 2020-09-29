بالفيديو.. مسؤول أميركي يشرح كيفية عمل أسرع فحص لكورونا

2020/09/29 | 03:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام مسؤول أميركي، الإثنين، بتجربة فحص فيروس كورونا الجديد الذي أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، توزيع ملايين النسخ منه، خلال الفترة المقبلة

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