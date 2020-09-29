توافق بين الجزائر وتونس على أهمية الحل السياسي في ليبيا

2020/09/29 | 04:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، الاثنين، التطابق بين موقف بلاده وتونس حول الدفع نحو حل سياسي في ليبيا بعيدا عن التدخلات الخارجية.

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