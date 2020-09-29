مصرع ثلاثة أشخاص بحرائق جديدة في ولاية كاليفورنيا

2020/09/29 | 04:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي ثلاثة أشخاص حتفهم في حريق "زوغ" بمقاطعة شاستا، في ولاية كاليفورنيا، حسبما أعلن قائد شرطة شاستا، إريك ماغريني، الإثنين

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