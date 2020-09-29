2020/09/29 | 05:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مواجهة_2020..كيف يمكن أن يستثمر ترامب اتفاقيات السلام في الشرق الأوسط وأفغانستان في سباقه الانتخابي..

وهل يدعم بايدن تنفيذ هذه الاتفاقيات في حال فوزه؟

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