المفوضية الأوروبية: التوصل لاتفاق بشأن بريكست

2020/09/29 | 06:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أنّ التوصل لاتّفاق بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حول بريكست "ما زال ممكناً"، على الرّغم من أن مواقف الطرفين لا تزال متباعدة كثيراً في مستهلّ أسبوع تفاوضي حاسم.

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