غياب - محمد الرحالي

2020/09/29 | 07:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_الرحالي ذهبت لخدرها تنام وهل ينفع معها السلام ذهبت آسرتي وتركتني للأرق وألف سؤال غرق..؟جبيني المتصبب من عرق يبحث عن جواب عن عزاءوقلبي منيخلسة سُرِقاللص حسناء مدينتنا سارق دخل غفوة مني ما طرقسد سماي بعينيه غاب ليلة قلبي احترق تركني وحيدا في المفترق أبحث عن جوابللمطلقعن حلم راودنيفي باراديسفي عيون الليلقبيل الفلق ......





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