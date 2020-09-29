متى ننهض بالسياحة في العراق ونجعلها مصدرا ماليا من مصادر الدخل القومي ؟ - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/09/29 | 07:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب في السابع والعشرين من ايلول من كل عام , يحتفل العالم باليوم العالمي للسياحة , والغرض من الاحتفال زيادة وعي المجتمع الدولي لأهمية السياحة وقيمتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية, كما يهدف الاحتفال بهذا اليوم الى تسليط الضوء على المساهمة التي يمكن ان تقدمها صناعة السياحة لبلوغ هذه الأهداف .سبق وان قررت منظمة السياحة العالمية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة المنع ......





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