كُهُوفُ الوَهْمِ وَالوَاقِع! - كمال الجزولي

2020/09/29 | 07:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كمال_الجزولي الإثنينيُكثر الإمام الصَّادق المهدي، وهذا حقُّه بالطبع، من التَّنويه بمشروع «عقد اجتماعي جديد» طرحه حزبه، في 26 مارس 2020م، بعد أشهر طوال من ثورة ديسمبر 2018م، وانتصارها في أبريل 2019م.



استند المشروع إلى ركائز أساسيَّة، أهمُّها قيادة الحريَّة والتغيِّير للثَّورة، وبرنامجها، وانحياز العسكر لها، مِمَّا مهَّد لشراكتهم في التَّغيير، وأثمر وثيقة حكم انتقالي دستوريَّة لثلاث سنوات، من21 أغسطس 2019م، ......





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