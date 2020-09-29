عرض زواج مفاجئ فوق الماء ينتهي بحادث غريب-فيديو

2020/09/29 | 07:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /ترسم الفتيات وتتخيل اللحظة التي يعرض عليها حبيبها الزواج ، سواء في عشاء رومانسي، أو من خلال مفاجأة عائلية مدهشة، ولكن الأمر بالنسبة لإحدى الفتيات كان مختلفا تمامًا، فعندما حانت اللحظة الرومانسية الموعودة، كانت نهايتها مؤسفة.فعلى متن يخت، كانت الحبيبة تتلقى عرض الزواج من حبيبها، الذي وقف على حافة مركب آخر يجاور يختها، […]

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