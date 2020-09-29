أرمينيا تعلن تدمير 22 دبابة و10 عربات مدرعة للجيش الأذربيجاني

2020/09/29 | 07:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، اليوم الثلاثاء، تدمير 22 دبابة و10 عربات مدرعة، خلال هجوم للجيش الأذربيجاني على الحدود بين البلدين.وسبق أن أعلنت القوات الأرمينية، مقتل 26 من قواتها في إقليم قره باغ، وذلك في المعارك الدائرة ضد الجيش الأذربيجاني.وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا طارئا، اليوم، […]

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