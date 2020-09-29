الاعلامي أحمد موسى “يشمت” بقتل صيادي غزة

2020/09/29 | 07:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /في “تحريض جديد له على القتل”، واصل الإعلامي المصري المُقرب من سلطة الانقلاب، أحمد موسى، هجومه على أهالي قطاع غزة الفلسطيني، متوعدا بـ “فرم” (قتل) كل مَن يقترب من حدود مصر بلا رحمة، وذلك في معرض تعليقه على قيام الجيش المصري دون سابق إنذار بقتل صياديْن فلسطينيين، واعتقال ثالث بعد إصابته بالرصاص، يوم السبت […]

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