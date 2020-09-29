في حال سرقة الهاتف.. هذا ما يجب فعله

2020/09/29 | 07:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /جميعنا معرّضون لإمكانية ضياع هاتفنا الذكي أو سرقته، ما قد يشكّل مصيبة كبرى، حيث يتضمّن الكثير من البيانات والمعلومات الشخصية، مثل: كلمات المرور، والصور، ومعلومات بطاقة الائتمان والتي إذا وصلت إلى الأيدي الخطأ فإنّ المشكلة ستكون حقيقية وكبيرة.ولذلك، وفي حال تعرّضك لهكذا موقف، يجب عليك اتخاذ بعض الاحتياطات باكرًا، من خلال إجراء بعض […]

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