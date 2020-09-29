لغز جديد في حياة الراحل هيثم زكي

2020/09/29 | 07:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / “التزوير”، “الاستعمال” و”عدم سداد ثمن السيارة”، هذه التهم الذي وجهها المحامي بلال عبدالغني محامي رامي بركات لكريم إبن منى عبد الغني، والسبب هو تصرفه وبيعه أحد سيارات الراحل هيثم زكي بعدما أكد بأنه إشتراها من الراحل قبل وفاته.يذكر أن هيثم أحمد زكي (4 أبريل 1984 – 7 نوفمبر 2019)، ممثل مصري، وهو […]

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