فلسطين.. ضوء فى عمق الظلمة، كتاب «موجز الفلسفة والفلاسفة عبر العصور» - غازى الصوراني - أحمد بهاء الدين شعبان

2020/09/29 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_بهاء_الدين_شعبان حرى بنا أن نبتهج ونحتفل بأى إنتاج ثقافى مصرى أو عربى جديد يحتفى بالعقل، ويدعو إلى إعادة الاعتبار للفكر، وإلى اعتماد العلم الجاد والمعرفة الرصينة أساسًا لإعادة بناء واقعنا العربى الممزق والمُهترئ.وفى ظل هذا الواقع البائس، الذى يدعو بتمزقاته واهتراءاته إلى اليأس وفقدان الهمّة، إذا أتتنا المبادرة للسير فى الاتجاه العقلانى الرصين من فلسطين المُحتلة، التى تقاوم بالصدر الأعزل محاولات المحو من خارطة ......





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