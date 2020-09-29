هواوي تكشف عن هاتفها P Smart 2021 أول هاتف لعام 2021

2020/09/29 | 08:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ كشفت شركة هواوي الصينية عن أحدث هواتفها الذكية P Smart 2021 والذى ستطلقه في العام القادم ليكون أول هاتف لها في 2021 ، وذلك قبل مطلع العام بثلاثة أشهر، وقامت بالكشف عن الهاتف الجديد في أوروبا ليكون ضمن الهواتف المميزة للفئة المتوسطة.ويأتي هاتف P Smart 2021 بشاشة قياس 6.67 بوصة، من نوع PS LCD، وبجودة +FHD […]

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