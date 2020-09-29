2020/09/29 | 08:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن شركة مايكروسوفت الأميركية قولها إن عطلا تسبب في وقف بعض خدمات الشركة عالميا، حيث قالت مايكروسوفت إنها تحقق في انقطاع الخدمة الذي أدى إلى تعطيل خدمات أوفس وآوتلوك وتيمز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عطل في مايكروسوفت يقطع خدمات "365 Office" و"Teams" عن ملايين المستخدمين) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عطل في مايكروسوفت يقطع خدمات "365 Office" و"Teams" عن ملايين المستخدمين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).