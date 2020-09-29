تضارب في تصريحات اللجنة المالية النيابية بشأن إقرار الاقتراض الجديد أو رفضه

2020/09/29 | 08:24 - المصدر: NRT عربية

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اجتماع اللجنة المالية النيابية

فوتو: ارشيف

منذ 9 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

تضاربت تصريحات أعضاء اللجنة المالية النيابية حول إقرار الاقتراض الجديد أو رفضه من قبل البرلمان بعد التصويت عليه في مجلس الوزراء.

يأتي ذلك بعد إعلان وزارة المالية أمس الاثنين، 28 أيلول 2020، إرسال مسودة مشروع قانون الاقتراض المحلي لتمويل العجز المالي لسنة 2020 الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه في ظل الأزمة الاقتصادية وتأخر صرف الرواتب.

وقالت الوزارة في بيان إنها "تود أن تؤكد للمواطنين العمل بكل جد لضمان الوفاء بجميع الالتزامات الحكومية وفي أوقاتها المحددة، وعلى رأس تلك الالتزامات، رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية".

وأوضحت أنها "تقوم في الوقت الحاضر بإعداد خارطة طريق مفصلة لتمويل النفقات الاساسية للاشهر الثلاثة المتبقية من السنة الحالية، وسنقوم بعرضها قريباً على مجلس النواب، وستشمل هذه الخطة زيادة قدرة الوزارة على الاقتراض الداخلي، وستمكننا حال الموافقة عليها من البدء بتأمين الرواتب الحكومية بالكامل".

ولقي بيان المالية ردود فعل متباينة من الجهات التشريعية المختصة، اذ أكد مقرر اللجنة المالية النائب، أحمد الصفار، أنه "في حال تقديم ورقة الاقتراض، فلن تتم الموافقة عليها من قبل اللجنة، ولا سيما اننا في العطلة الاجبارية للزيارة الأربعينية، ولن يجتمع البرلمان قبل يوم 10 تشرين الأول المقبل"، مبينا أنه "كان من ضمن شروط الموافقة على قانون الاقتراض الأول بأن لا يكون هنالك اقتراض آخر".

وتابع الصفار، ان "الايرادات النفطية أكثر من 4 ترليونات دينار، والقرض المأخوذ 15 ترليون دينار والذي يجب أن يسد رواتب الموظفين الى الشهر العاشر".

وأشار إلى "وجود فجوة مالية بترليوني دينار شهريا -أي بمعنى أن المالية صرفت 9 ترليونات خلال ثلاثة اشهر- وهنالك 6 ترليونات دينار مفقودة من أموال الاقتراض الداخلي"، ويتساءل: "أين ذهب ذلك المبلغ؟!".

أما عضو اللجنة المالية النائب جمال كوجر، فقد أكد ان "موارد الدولة أقل من احتياجاتها، وبالتالي لا يوجد لدى الحكومة حل آخر الا الاقتراض أو مواجهة الشارع، لذلك ستلجأ الحكومة الى الاقتراض من البنك المركزي والمصارف الداخلية لسد العجز".

ر.إ

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