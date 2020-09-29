شركة أسترالية تطور بخاخا للأنف قد ينجح في احتواء فيروس كورونا

2020/09/29 | 08:24 - المصدر: NRT عربية

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بخاخ أنف

فوتو: ارشيف

منذ 23 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت شركة التكنولوجيا الحيوية الاسترالية، عن بخاخ للأنف قد يكون فعالا في مكافحة فيروس كورونا، حيث تم تطويره في الأصل لتعزيز جهاز المناعة ضد نزلات البرد والإنفلونزا.

ووجدت دراسة أن بخاخ " INNA-051" يقلل نمو فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض كوفيد-19، في الحيوانات بنسبة 96%، ووفقا للدراسة التي أجرتها وكالة الصحة العامة في إنكلترا، فإن بخاخ INNA-051 أثبت فعاليته في تقليل مستويات نمو فيروس كوفيد-19 بشكل كبير في الأنف والحنجرة، وخفض التكاثر الفيروسي بنسبة 96٪ في القوارض.

وذكرت الشركة الأسترالية في بيان، أن البخاخ يعمل عن طريق تحفيز جهاز المناعة قبل الإصابة بالمرض، متوقعة بدء التجارب البشرية في غضون أسابيع.

وتوقع مسؤولو الشركة أن يحقق الدواء استجابة مماثلة لدى البشر، بما في ذلك الناقلون الصامتون للمرض، فيما قال اختصاصيون إنهم مندهشون لمدى فعالية العلاج خصوصا أنه يقضى على الفيروس في المراحل الأولى في الأنف والحلق.

وبحسب البيان، فإنه من المقرر أن تستغرق التجارب البشرية أقل من أربعة أشهر، لكن الشركة الآن في انتظار الموافقة التنظيمية.

وأوضح أنه إذا ثبتت فعالية البخاخ الأنفي، فسيكون مكملا للقاح النهائي، مشيرا إلى أنه "سيؤخذ مرة أو مرتين في الأسبوع".

ولفتت شركة Ena Respiratory إلى أن البخاخ كان قيد التطوير قبل ظهور فيروس كورونا، بهدف تعزيز المناعة ضد الإنفلونزا، ومع حدوث الجائحة أعاد المسؤولون توجيه جهودهم ليكون البخاخ فعالا في مكافحة كوفيد-19.

ر.إ

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