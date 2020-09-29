خبير امني: داعش قد ينشط في بعض المناطق بدعم اميركي عبر “عين الاسد”

2020/09/29 | 08:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

رأى الخبير الامني علي الوائلي، ان داعش الارهابي قد ينشط في بعض المناطق وخاصة في الصحراء الغربية والجزيرة مابين صلاح الدين والانبار ونينوى بدعم من القوات الاميركية الموجودة في قاعدة عين الاسد.

وقال الوائلي لـ /المعلومة/، ان “ القوات الاميركية وباعترافات سابقة اكدت انها تمتلك عدداً ليس بالقليل من ابرز قيادات داعش الارهابي، بذريعة انهم معتقلين لديها”.

واضاف ان “اميركا وكمخطط لاستهداف القوات الامنية والحشد الشعبي، فقد تعمل على اعادة نشاط مجاميع داعش الارهابية في مناطق الجزيرة مابين الانبار وصلاح الدين ونينوى وكذلك الصحراء الغربية”.

وبين ان “قاعدة عين الاسد تمثل بؤرة العمليات الاميركية العسكرية في العراق، وبالتالي فأنها اكثر القواعد خطورة على العراق، وقد تحتوي على ابرز قيادات الارهاب وتستخدمهم عند الحاجة من دون تنفيذ عمليات عسكرية مباشرة”.



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