2020/09/29 | 08:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

شدد عضو اللجنة المالية النيابية جمال احمد، على ضرورة اعداد موازنة 2021 وتقديمها الى البرلمان قبل 15 تشرين الأول المقبل، من اجل عدم مخالفة قانون الإدارة المالية، لافتا الى ان تأخير اعداد موازنة العام الجاري تسبب في تعطيل اعداد موازنة 2021.

وقال احمد لـ /المعلومة/، ان “الحكومة تحتاج الى وقت لاعداد الموازنة الجديدة 2021، في وقت لم تنجز فيه موازنة العام الجاري، حيث ان هناك تأخيرا غير مبرر”.

وأضاف ان “قانون الإدارة المالية يؤكد على ان الحكومة يجب ان تقدم الموازنة الى البرلمان قبل 15 تشرين الأول، في حين ان موازنة العام الجاري لم يصوت عليها”.

وبين ان “البرلمان سيصوت على موازنتين خلال وقت قياسي، اذ يفترض تقديم موازنة العام المقبل خلال الأيام القليلة القادمة من اجل عدم مخالفة القانون”، لافتا الى ان “العجز في الموازنة يجب ان لايتجاوز 3 % من الناتج المحلي في حين ان هناك مخالفة للقانون في موازنة 2020 بسبب العجز الموجود فيها”.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية: تأخر الحكومة في اعداد موازنة 2021 يخالف القانون) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية: تأخر الحكومة في اعداد موازنة 2021 يخالف القانون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).