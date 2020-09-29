الطائي: اميركا تسعى الى خلق ازمة جديدة داخل العراق من خلال سفارتها في بغداد

2020/09/29 | 08:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

حذر المحلل السياسي صباح الطائي، من محاولات اميركية لارباك الوضع العام في العراق وادخال البلاد في ازمة سياسية من خلال ماتبثه سفارتها من اكاذيب واشاعات، لافتا الى ان اكذوبة مغادرة سفيرها من بغداد الى كردستان كانت واضحة وادركها الشعب العراقي.

وقال الطائي لـ /المعلومة/، ان “زيارة الكاظمي الى واشنطن عادت بنتائج عكسية على العراق، وقد يكون هناك مخطط يجري تنفيذه حاليا، غرضه اضعاف الحشد الشعبي، والتصاق التهم به”.

واضاف ان “معظم الاطراف السياسية والشعب العراقي يدرك جيدا ان الحشد الشعبي تمكن من احباط مخطط واشنطن بادخال داعش للعراق وتحقيق النصر عليه، وهو مايجعل الحشد اول المستهدفين من قبل عملاء اميركا في العراق”.

ولفت الى ان “اكذوبة مغادرة سفير واشنطن في بغداد ماثيو تولر الى اربيل واغلاق السفارة، لم تأخذ حيزها مثل ماخططت له الماكنة الاميركية، بل كان عبارة عن جس نبض لاغير، من اجل معرفة ردة فعل الاطراف السياسية حول هكذا حركة، ومحاولة للضغط على الحكومة للوقوف ضد الحشد الشعبي واتهامه باستهداف سفارة اميركا في بغداد”.



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