2020/09/29 | 08:55 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 | 08:46 صباحاً | عدد القراءات : 10

قتلى وجرحى بحادث إطلاق نار غربي الولايات المتحدة

فاد رئيس شرطة إحدى المقاطعات الأمريكية، بأن إطلاق نار وقع في مدينة سالم بولاية أوريغون غربي البلاد أدى إلى سقوط قتلى، بينهم مشتبه به.

وقال رئيس شرطة مقاطعة ماريون في بيان، إن مكتب شرطة المقاطعة تعامل مع واقعة تنطوي على احتمال احتجاز رهائن في منزل جنوب شرق سالم، وإن مفاوضا مدربا تحدث مع المشتبه به.

وأضاف البيان: "وقع إطلاق نار.



وفي نهاية المطاف سقط عدة قتلى خلال هذه الواقعة ومن بينهم المشتبه به"

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