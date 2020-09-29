الكشف عن حجم الواردات الشهرية عبر منفذ باشماخ إلى كردستان

2020/09/29 | 08:55 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعلنت دائرة كمرك منفذ باشماخ الحدودي في محافظة السليمانية، الثلاثاء، حجم الواردات الإجمالية الشهرية.

وقال مدير جمرك المنفذ شاخوان أبو بكر محمد في تصريحات صحافية، إن “قيمة الإيرادات الإجمالية شهريا فـي منفذ باشماخ الـحـدودي بمحافظة السليمانية بلغ 20 مليار دينار”.

وأضاف، أن “الحركة التجارية تجري بصورة طبيعية في المنفذ لنقل البضائع عــلــى اخــتــلاف أنــواعــهــا والــتــي تـصـل إلـيـه بـالـدرجـة الأولــى مـن إيــران وتركيا وعدد من الدول الأوروبية بالدرجة الثانية، فضلا عن دبي والصين”.

ولــفــت إلـــى “اتـــبـــاع جــمــيــع الإجـــــراءات الـــوقـــائـــيـــة والاحــــتــــرازيــــة مــــن أجــل مــنــع انــتــشــار فـــيـــروس كـــورونـــا بـين الـعـامـلـين فــي المـنـفـذ والمــراجــعــين إلـيـه مـن تـجـار وسـائـقـي الـشـاحـنـات الـذيـن يـخـضـعـون جـمـيـعـهـم لـلـفـحـص للتأكد مـن سلامتهم”، مشيرا إلـى “عـدم وجـود أي مـعـوقـات تـعـيـق الـعـمـل فــي المـنـفـذ”.

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