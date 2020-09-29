في اول ظهور اعلامي “المجرم مهدي” يتحدث عن دوافع عملية قتل الصيدلانية شيلان – فيديو

2020/09/29 | 09:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / ظهر قاتلالصيدلانية والناشطة شيلان وعائلتها في اول ظهور اعلامي له بعد الحادثة التي هزت العراق في منتصف شهر سيبتمبر عبر قناة السومرية ضمن احدى البرامج.واعترف القاتل مهدي حسين ناصر الذي كان يعمل في حماية السفارات بجريمته بدافع ضيق العيش والديون وانه اقدم على الجريمة وهو مخمور ومتعاطي حبوب مخدرة.المجرم مهدي في […]

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