وفاة المناضل العتيد صلاح كويخا

2020/09/29 | 09:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

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لاهور شيخ جنكي: الاولوية لتحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين

اكد لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، ان تحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين من اولويات مهام الاتحاد الوطني الكوردستاني.

جاء ذلك خلال اجتماع شيخ جنكي، بحضور سعدي احمد ب...

العراق واوكرانيا يبحثان تطوير التعاون الثنائي كورونا يغلق ابواب السفارة العراقية في تركيا

الجائحة..



غيبتنا عن الفن الكوردستاني...

هاوكار رسكن ..فنان اكاديمي متميز..



والذي كل هدفه دعم الفن الكوردستاني والعراقي ، والفنانين من الإقليم والعراق ،سنوات طويلة رحلته مع الفن الكوردستاني، وهو مسؤول قاعة الفن لمتنزه شاندر في أربيل.



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تهذيب النفس والرجوع دائما للاخلاق ملا ياسين رؤوف: علينا تعزيز العلاقات مع الدول العربية

كورد روج آفا في ظل مبادرة الجنرال مظلوم عبدي

منذ أن بدأت الاجتماعات المتتالية لتوحيد الخطاب الكردي في روجآفا، بناء على مبادرة أطلقها الجنرال مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية، بدأت في الوقت ذاته الجولات الماكوكية التركية والروسية فيما يخ...

استفتاء اقليم كوردستان ردود الفعل والنتائج عندما تخلصت سوزان من رضيعها..



لماذا يرفض إيزيديو العراق أطفال ناجياتهم؟

كاريكاتیر

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