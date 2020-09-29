فئة من العراقيين على موعد مع منحة بقيمة مليون ونصف دينار

2020/09/29 | 09:03 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعلنت وزارة الهـجرة والمهجرين، الثلاثاء، عزمها اطلاق الوجبة الثامنة لمنحة الطوارئ خلال الايام القليلة المقبلة والبالغة مليونا و500 ألف دينار.

وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع بالوزارة علي عـباس جهاكـير في تصريح صحفي، إنه “على الاسر المشمولة ضمن الاسماء التي ستنشر على الموقع الرسمي لوزارة الهجرة والمهجرين الخاصة باصدار الـبـطـاقـة الـذكـيـة، تسلم منحهم عند انطلاقها قريباً”.

واشــــار الـــى انـــه “تــم الـتـنـسـيـق مـع الجهات المعنية لتحويل المبالغ، وتمت الموافقة على تحويلها قريباً لغرض تـوزيـعـهـا بــين المـشـمـولـين بـحـسـب اسـبـقـيـة تـسـجـيـلـهـم ضـمـن قـاعـدة بيانات العائدين”.

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