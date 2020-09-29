أرتيتا مدرب ارسنال : ليفربول سيطر على المُباراة بالكامل

2020/09/29 | 09:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – أكد المُدير الفني الإسباني ميكل أرتيتا، مُدرب فريق أرسنال، على أن فريق ليفربول كان الطرف المُتسيد خلال المواجهة التي جمعتهما في الدوري الإنجليزي.وأشاد أرتيتا بأداء ليفربول الذي قادهم لفوز مُثير بثلاثة أهدافٍ لهدف، قائلاً :”لقد سيطروا على كل جوانب المُباراة”.وقال المُدرب الإسباني للجانرز، في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس البريطانية، […]

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