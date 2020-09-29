20 مليار دينار إيرادات شهرية لمنفذ باشماخ الحدودي

2020/09/29 | 09:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأعلن مدير جمرك منفذ باشماخ الحدودي في محافظة السليمانية، وصول الايرادات الشهرية للمنفذ الى 20 مليار دولار.

وقال شاخوان أبو بكر محمد إن، "الحركة التجارية تجري بصورة طبيعية في المنفذ لنقل البضائع على اختلاف أنواعها والتي تصل إليه بالدرجة الأولى من إيران وتركيا بالدرجة الثانية، فضلا عن دبي والصين وعدد من الدول الأوروبية".

وأشار إلى "اتباع جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية من أجل منع انتشار فايروس كورونا بين العاملين في المنفذ والمراجعين إليه من تجار وسائقي الشاحنات الذين يخضعون جميعهم للفحص للتأكد من سلامتهم".

ولفت محمد إلى "عدم وجود أي معوقات تعيق العمل في المنفذ".

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