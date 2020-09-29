فلسطين النضال... - محمد الحنفي

2020/09/29 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي ما أجمل...أن تكون فلسطين...وطنك...لتصير الهوية...مشرفة...ليزداد الحب...لفلسطين...بالهوية...°°°°°°فكل فلسطيني...يحمل نفس الهوية...يناضل...من أجل فلسطين...من أجل شعب...فلسطين...حتى صارت...فلسطين...مدرسة للنضال...ضد صهاينة...التيه...ضد الرأسمال...اليدعم...صهاينة التيه...ضد الرجعية...في كل العالم...في ب ......





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