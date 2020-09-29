دور الطلبة في النضال الجماهيري للشعب العراقي - فلاح أمين الرهيمي

2020/09/29 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي كان الطلبة الشجعان الشمعة التي استعرت وتوهجت نوراً ساطعاً وضياءً بهياً في النضال على الساحة العراقية ولا زالت في نضالات الشعب العراقي وقدموا الشهداء والدماء قرباناً له، وحينما نستعرض التاريخ النضالي للشعب العراقي كان الطلبة الطليعة والشعلة التي تلتهب منها جذوة النضال للمظاهرات والانتفاضات والوثبات التي انفجرت في تاريخ العراق الحديث، في وثبة الشعب ضد معاهدة بورت سموث الاستعمارية في وثبة كانون، عام/ ......





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