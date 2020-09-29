تحالف الفتح يستنكر جريمة الرضوانية البشعة

2020/09/29 | 09:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ – استنكر تحالف الفتح الذي يترأسه هادي العامري ، العمل الإرهابي الذي اودى بحياة سبعة اشخاص في منطقة الرضوانية بالعاصمة بغداد، مطالباً الحكومة بكشف من يقف خلف هذه “الجريمة البشعة”.وذكر بيان تلقت المستقلة اليوم الثلاثاء ، أن “تحالف الفتح يعرب عن ادانته واستنكاره الشديد للخرق الامني الذي حدث امس وراح ضحيته عائلة مكونة […]

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