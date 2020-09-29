الرافدين : قبول كفالة منتسبي الداخلية والدفاع في السلف والقروض

2020/09/29 | 09:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اعلن مصرف الرافدين وهو احد اكبر المصارف الحكومية في العراق ، قبول كفالة منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع في منح السلف والقروض والخدمات المصرفية الاخرى .وذكر بيان للمكتب الاعلامي للمصرف تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الثلاثاء ، انه تقرر قبول كفالة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية ممن يحملون بطاقة الماستر كارد الصادرة من المصرف […]

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