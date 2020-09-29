وزارة الشباب تستعين بالقطاع المصرفي لدعم المشاريع الرياضية

2020/09/29 | 09:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

وقعت وزارة الشباب والرياضة، اتفاقية تعاون مشترك مع المصرف العراقي للتجارة، اسهاماً في دعم وتأهيل المشاريع والأنشطة الشبابية والرياضية، فضلاً عن رعاية الأندية والاتحادات من قبل المصرف.

وأكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، أن" التعاون مع القطاع المصرفي الحكومي والخاص في دعم الأنشطة الرياضية والشبابية مهم جداً في ظل محدودية ميزانية الوزارة في الظرف الراهن عن طريق رعايات أو قروض لمشاريع وأنشطة مختلفة أو عن طريق الاستثمار في المنتديات الشبابية والاتحادات الرياضية، لما يشكله هذا الأمر من بناء لقدرات هذا القطاع المهم الذي يسهم في احتضان الطاقات الشابة وتوفير فرص عمل مختلفة".

وأثنى وزير الشباب والرياضة على إدارة المصرف العراقي للتجارة، لاحتضانه هذه المبادرة المهمة، باعتبارها أول مؤسسة مصرفية عراقية تبادر لدعم مشاريع وخطط وزارة الشباب والرياضة في العراق .

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