2020/09/29 | 09:26 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 | 09:23 صباحاً | عدد القراءات : 7

قائد الحرس الثوري: قبرنا احلام اميركا السياسية لتحقيق الشرق الاوسط الجديد

اكد القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي بان الجمهورية الاسلامية الايرانية قبرت احلام اميركا السياسية لتحقيق مشروع الشرق الاوسط الجديد، معتبرا ان اميركا تتراجع اليوم وهي تشعر بالارهاق والتهالك والعجز.

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