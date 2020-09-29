2020/09/29 | 09:26 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين: قبول كفالة منتسبي الداخلية والدفاع في منح السلف والقروض) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين: قبول كفالة منتسبي الداخلية والدفاع في منح السلف والقروض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).