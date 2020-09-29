مصرف الرافدين يعلن قبول كفالة منتسبي الداخلية والدفاع

2020/09/29 | 09:26 - المصدر: NRT عربية

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شعار مصرف الرافدين

فوتو: ارشيف

منذ 20 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، قبول كفالة منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع في منح السلف والقروض والخدمات المصرفية الاخرى.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، اليوم، 29 أيلول 2020، انه تقرر قبول كفالة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية ممن يحملون بطاقة الماستر كارد الصادرة من مصرفنا حصرا .

وأشار البيان الى انه يمكن قبول تعهد دائرة الكفيل لمن لم يصدر له بطاقة الكترونية، شرط ان يكون سكن المقترض والكفيل في نفس المحافظة والفرع المانح للقرض.

ر.إ

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