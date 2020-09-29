مصرف الرافدين: قبول كفالة منتسبي الداخلية والدفاع

2020/09/29 | 09:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مصرف الرافدين قبول كفالة منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع في منح السلف والقروض والخدمات المصرفية الاخرى.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه “تقرر قبول كفالة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية ممن يحملون بطاقة الماستر كارد الصادرة من مصرفنا حصرا”.

واشار الى انه “يمكن قبول تعهد دائرة الكفيل لمن لم يصدر له بطاقة الكترونية شرط ان يكون سكن المقترض والكفيل في نفس المحافظة والفرع المانح للقرض”.

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