2020/09/29 | 09:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة النقل/ الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، حدوث ثلاث هزات أرضية، مساء الاثنين، في جنوب شرق قضاء كلار في محافظة السليمانية.

وذكرت الوزارة في بيان أن “الهزة الاول ىسجلت في تمام الساعة (6:22:38 ) بالتوقيت المحلي وبلغت قوتها (3,2) درجة على مقياس رختر وتبعد (21) كم جنوب شرق قضاء كلار،كما حدثت الهزة الارضية الثانية بقوة مقدارها (3,6)درجة وتبعد (16 )كم جنوب شرق القضاء في تمام الساعة (9:45:1 ) بالتوقيت المحلي، فيما سجلت الثالثة عند الساعة(9:45:58 ) بالتوقيت المحلي بقوة مقدارها ( 3,8) درجة وتبعد ( 16 )كم جنوب شرق قضاء كلار”.

وأشار الى انه “تم الشعور بجميع الهزات الأرضية ‏من قبل المواطنين”، داعية المواطنين الى “اخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الشائعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية الصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثلاث هزات أرضية في جنوب شرقي قضاء كلار في السليمانية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثلاث هزات أرضية في جنوب شرقي قضاء كلار في السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).