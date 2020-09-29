محافظ البصرة يبحث مع رؤساء الوحدات الادارية بناء وحدات سكنية وقطاعات الزراعة والخدمات

2020/09/29 | 10:03 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجيبحث محافظ البصرة المهندس اسعد عبد الامير العيداني خلال لقائه مع بعض رؤساء الوحدات الادارية في مبنى ديوان محافظة البصرة أهم القضايا التي تتعلق بتنفيذ المشاريع الخاصة بالبنى التحتية في الأقضية والنواحي والتي تخص حياة المواطن البصري.وقال العيداني في بيان صحفي صدر عن مكتبه الأعلامي الخاص ان اللقاء مع رؤساء الوحدات الادارية تطرق الى قضايا عديدة مهمة في ناحية سفوان وقضاء الهارثة وقضاء الزبير ،مشيراً الى ناقش مع مدير ناحية سفوان طالب الحصونة إمكانية بناء مجمعات سكنية واطئة الكلفة كتجربة قضاء شط العرب كون ان الناحية فيها مساحات كبيرة من الأراضي ،مضيفاً الى انه ناقش ملفات اخرى تتعلق بقطاع الزراعة والخدمات المختلفة والكهرباء حيث كان هناك اتصال هاتفي مع مدير توزيع كهرباء الجنوب لغرض تخصيص متنقلة للطاقة الكهربائية لحل مشكلة الاختناقات الحاصلة في الناحية.كما تطرق محافظ البصرة خلال اجتماعه مع قائم مقام قضاء الهارثة نذير الشاوي قرب افتتاح مشروع جسر النجيبية خلال الايام المقبلة والذي تنفذه شركة ماء السماء إضافة الى مناقشة موضوع مشروع مستشفى الهارثة حيث ان الحكومة المحلية تؤكد على ضرورة اكمال المشروع خدمة لابناء القضاء، فضلاً عن التطرق الى موضوع الطريق الرابط بين البصرة وبغداد ابتداءاً من حدود الهارثة انتهاءً بحدود بلدية القضاء كونه طريق ستراتيجي ويربط المحافظات الاخرى مع مركز المدينة.وذكر محافظ البصرة انه تطرق ايضا مع قائم مقام الزبير عباس ماهر عدة قضايا تتعلق بالقضاء من بينها متابعة المشاريع في القضاء من ضمنها مشروع مجاري قضاء الزبير الذي يخدم أهالي القضاء.إلى ذلك، أكد محافظ البصرة المهندس اسعد عبد الامير العيداني على ضرورة انجاز كافة المعاملات الخاصة بالمراجعة لمديرية تربية محافظة البصرة.وقال العيداني في بيان صحفي صدر عن مكتبه الاعلامي الخاص خلال زيارته الى مديرية تربية البصرة انه وجه مدير تربية المحافظة بحل كل المعوقات والمعاملات الرسمية التي تتعلق بالمراجعين داخل مبنى مديرية التربية في منطقة المعقل.من جهته، اكد مدير تربية البصرة عبد الحسين سلمان ان هذه الزيارة تاتي ضمن الدافع المعنوي لعمل مؤسسات الدولة ومن ضمنها المؤسسة التربوية لافتا الى ان هناك عمل متواصل وبشكل مستمر لتقديم اغلب الواجبات لخدمة المراجعين الى تربية المحافظة.

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