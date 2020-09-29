2020/09/29 | 10:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – اكدت مصادر سياسية عراقية إن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لم تعد تحتمل الألاعيب الإيرانية في ملف الاعتداء على البعثات الدبلوماسية بعد تصاعد هجمات الميليشيات الموالية لطهران وتهديداتها ضد المصالح الأميركية في العراق.ولفت التقرير ، إلى أن “العراق يعيش على وقع صراع مفتوح بين الولايات المتحدة وإيران، منذ مقتل قائد فيلق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير : حكومة الكاظمي لم تعد تحتمل ملف الاعتداء على البعثات الدبلوماسية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير : حكومة الكاظمي لم تعد تحتمل ملف الاعتداء على البعثات الدبلوماسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).